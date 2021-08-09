Таку думку в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі висловив російський політолог Андрій Піонтковський. Також до розмови долучився спортивний оглядач Костянтин Андріюк.

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Про заяви Лукашенка

Андрій Піонтковський: Олександр Лукашенко за останній рік ніколи не був такий зухвалий щодо Росії і особисто до Путіна.

Він практично знущався з нього висловлюваннями щодо Криму.

Потім він заявив, що Білорусь ніколи не стане частиною Росії, ми відстоюватимемо свій суверенітет. Нічого схожого не було останніми місяцями.

Довідка. Велика пресконференція Лукашенка відбулась 9 серпня 2021 року. Під час неї він зокрема сказав, нібито Україна перекидає бойовиків на територію Білорусі. Також він заявив, що лише тоді визнає тимчасово окупований Крим російським, коли останній російський олігарх постачатиме продукцію на півострів.

Я думаю, що в нього є якісь підстави (для зухвалості – 24 канал). Я майже не сумніваюся, що він отримав якісь гарантії від китайців, точно фінансові. Лукашенко так би зухвало не розмовляв з Путіним без якоїсь підтримки.

Другий важливий момент для України. Треба аналізувати те, що має значення для безпеки України. Досі обговорюють можливий сценарій масового нападу російських військ з Півночі на Україну в межах так званих навчань "Захід".

Що таке навчання "Захід"? Це спільні військові навчання Збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021". Їх планують організувати у вересні.

Після сьогоднішніх (9 серпня – 24 канал) висловлювань Лукашенка, я думаю, що це малоймовірний сценарій. Він означатиме фактичну окупацію Білорусі. Те, чого Лукашенко боїться. Думаю, що його всі зауваження викличуть задоволення у нас з вами і сказ у Москви.

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Про Ангелу Меркель

Андрій Піонтковський: Я майже впевнений, що це була її ініціатива (приїзд Меркель у Київ – 24 канал). Мені здається, це прощальні візити Меркель. Вона щиро хотіла допомогти Україні.

Скажімо об'єктивно, у перші місяці агресії вона допомогла Україні і найактивніше виступала у Європейському Союзі за санкції. Однак протистояти 2 силам, всьому німецькому бізнесу і своїм партнерам по коаліції вона не могла.

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Звісно, щодо "Північного потоку-2" сталась зрада, як це кажуть в Україні. Думаю, вона відчуває комплекс провини. Не те, що вона приїде покаятися і скаже про закриття газопроводу – цього не буде.

Її "дембельський" настрій в українській дипломатії треба використовувати, щоб закрити питання з формулою Штайнмаєра, кластерами Макрона. "Північний потік-2" вона вже не змінить, чекатимемо виборів.

Приїзд Меркель в Україну: що відомо

Німецька канцлерка Ангела Меркель приїде в Україну 22 серпня.

Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським вона обговорити низку важливих питань, зокрема безпеку та двосторонні відносини.

За словами політологів, відповідний візит буде прощальним для канцлерки Німеччини.

Про Магучіх і Ласіцкене

Костянтин Андріюк: Якщо наша Ярослава Магучіх опиняється поруч з росіянкою, у мене є велетенські підозри, що все це роблять спеціально, щоб її затягнути до цього й після того маніпулювати. Якщо це сталося, то сталося з боку російських пропагандистів не випадково.

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У нас пишуть, що Магучіх формально представниця Збройних сил України, я можу це зрозуміти. Але росіянка Ласіцкене, я сумніваюся, що вона чисто формально… Я майже впевнений, що з нею ведуть політичну обробку, тому що там завжди маніпулюватимуть спортом і наші олімпійці повинні це розуміти.

Нагадаємо! Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 втрапила у скандал, обійнявшись із російською колегою Марією Ласіцкене.