Оскільки такі дії Кремля з погляду безпеки стануть новим шаленим викликом. Таку думку в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Клімкін: Поглинання Білорусі Росією – шалений виклик для України
За його словами, складно закрити тисячу кілометрів кордону, коли російські літаки можуть перебувати, наприклад, у Барановичах. Це місто, яке дуже близько розташоване до України.
Я завжди казав і тут, і американцям, що це має бути "червона лінія". Просування Путіна в Білорусь має бути "червоною лінією" для Байдена, Меркель і того, хто її замінить, Макрона,
– відзначив він.
І додав, інакше порушується весь баланс, який склався у світі протягом останніх років. Що для нашої країни становить надзвичайну небезпеку.
На думку Клімкіна, поглинання Білорусі Росією не є невідворотним сценарієм. Адже дуже багато білорусів не хочуть об'єднання двох країн.
"Так, там є достатньо фанатів Росії. Але чимало тих, які не хочуть бути поглинутими", – підкреслив він.
Росія може розмістити війська в Білорусі: що відомо
- Олександр Лукашенко 30 липня назвав умову, за якої Росія може перекинути свої війська в Білорусь.
- За його словами, якщо виникне загроза, Білорусь може "поставити під рушницю 500 тисяч осіб". І пргрозив, якщо буде мало, то в країну введуть "всі збройні сили Росії".
- "Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь – вони будуть тут розміщені негайно", – заявив диктатор.