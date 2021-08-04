Оскільки такі дії Кремля з погляду безпеки стануть новим шаленим викликом. Таку думку в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Клімкін: Поглинання Білорусі Росією – шалений виклик для України

За його словами, складно закрити тисячу кілометрів кордону, коли російські літаки можуть перебувати, наприклад, у Барановичах. Це місто, яке дуже близько розташоване до України.

Я завжди казав і тут, і американцям, що це має бути "червона лінія". Просування Путіна в Білорусь має бути "червоною лінією" для Байдена, Меркель і того, хто її замінить, Макрона,

– відзначив він.

І додав, інакше порушується весь баланс, який склався у світі протягом останніх років. Що для нашої країни становить надзвичайну небезпеку.

На думку Клімкіна, поглинання Білорусі Росією не є невідворотним сценарієм. Адже дуже багато білорусів не хочуть об'єднання двох країн.

"Так, там є достатньо фанатів Росії. Але чимало тих, які не хочуть бути поглинутими", – підкреслив він.

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