Поскольку такие действия Кремля с точки зрения безопасности станут новым безумным вызовом. Такое мнение в эфире программы "Первые лица" на 24 канале высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: поглощение Беларуси Россией – безумный вызов для Украины

По его словам, сложно закрыть тысячу километров границы, когда российские самолеты могут находиться, например, в Барановичах. Это город, который очень близко расположен к Украине.

Я всегда говорил и здесь, и американцам, что это должна быть "красная линия". Продвижение Путина в Беларусь должно быть "красной линией" для Байдена, Меркель и того, кто ее заменит, Макрона,

– отметил он.

И добавил, иначе нарушается весь баланс, который сложился в мире в течение последних лет. Что для нашей страны представляет чрезвычайную опасность.

По мнению Климкина, поглощение Беларуси Россией не является неотвратимым сценарием. Ведь очень многие белорусы не хотят объединения двух стран.

"Да, там есть достаточно фанатов России. Но немало тех, которые не хотят быть поглощенными", – подчеркнул он.

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