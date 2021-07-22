Мы даже не часть процесса, – Климкин
По словам бывшего министра иностранных дел, соглашение о газопроводе – лишь часть айсберга. Все остальное "остается за кулисами".
К теме В Госдепе США назвали соглашение по "Северному потоку-2" невыгодным ни Украине, ни Германии
Для нас выводы близки к катастрофическим. Дело не только в результатах, а в том – что мы не в игре. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата,
– сказал экс-министр.
Он подчеркнул, что Украина делает много эмоциональных заявлений, которые "имеют такую же силу, как прошлогодний снег". Союзники все меньше верят нам и уважают. Украина становится частью проблемы, а не частью решения.
Главное о соглашении США и Германии
- 21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обнародовали общую позицию по "Северному потоку-2".
- Политики подчеркнули, что Киев получит гарантии сохранения транзита газа после запуска скандального газопровода.
- Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что такая сделка не является выгодной ни для Украины, ни для Германии.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев не участвовал в переговорах по заявлению Байдена и Меркель.
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