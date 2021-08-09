Самопроголошений президент Білорусі за весь 2021 рік ніколи не був такий зухвалий щодо Росії і особисто очільника Кремля. Про це в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Читайте також Якби ми хотіли поставити Україну на коліна, зробили б це з Путіним за добу, – Лукашенко

Лукашенко під час "Прямої лінії" заявив, що готовий переступити через Будапештський меморандум і визнати окупований Крим російським. Втім статися це може лише коли останній олігарх в Росії визнає півострів і почне поставляти туди продукцію.

"Лукашенко практично знущався з нього (Путіна – 24 канал) ось цими висловлюваннями щодо Криму", – наголосив публіцист.

Піонтковський: Лукашенко поводиться зухвало щодо Путіна

За словами Піонтковського, останнім часом здавалося, що Лукашенка загнали в глухий кут. Зокрема через серйозні санкції, які наклали на нього європейці. Втім наразі він поводиться зухвало щодо Путіна. Найімовірніше, через якісь гарантії, які він отримав від китайців.

У Китаю величезні фінансові інтереси в Білорусі. Він розглядає у своїх глобальних проєктах її як важливий геополітичний хаб. Лукашенко так би зухвало не розмовляв з Путіним без якоїсь підтримки,

– зазначив він.

І додав, самопроголошений глава Білорусі давно не ставив так чітко путінські амбіції "одного народу" на місце, як це сталося 9 серпня. Відтак його висловлювання під час спілкування з провладними журналістами точно викличуть сказ у Москви.

Що наговорив Лукашенко під час пресконференції