Самопроголошений президент Білорусі за весь 2021 рік ніколи не був такий зухвалий щодо Росії і особисто очільника Кремля. Про це в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.
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Лукашенко під час "Прямої лінії" заявив, що готовий переступити через Будапештський меморандум і визнати окупований Крим російським. Втім статися це може лише коли останній олігарх в Росії визнає півострів і почне поставляти туди продукцію.
"Лукашенко практично знущався з нього (Путіна – 24 канал) ось цими висловлюваннями щодо Криму", – наголосив публіцист.
Піонтковський: Лукашенко поводиться зухвало щодо Путіна
За словами Піонтковського, останнім часом здавалося, що Лукашенка загнали в глухий кут. Зокрема через серйозні санкції, які наклали на нього європейці. Втім наразі він поводиться зухвало щодо Путіна. Найімовірніше, через якісь гарантії, які він отримав від китайців.
У Китаю величезні фінансові інтереси в Білорусі. Він розглядає у своїх глобальних проєктах її як важливий геополітичний хаб. Лукашенко так би зухвало не розмовляв з Путіним без якоїсь підтримки,
– зазначив він.
І додав, самопроголошений глава Білорусі давно не ставив так чітко путінські амбіції "одного народу" на місце, як це сталося 9 серпня. Відтак його висловлювання під час спілкування з провладними журналістами точно викличуть сказ у Москви.
Що наговорив Лукашенко під час пресконференції
- Лукашенко під час великої пресконференції заявив, що Україна причетна до підготовки бойовиків, яких нібито перекидають на територію Білорусі.
- Він також пообіцяв, що до кінця 2021 року українцям в Білорусі видадуть громадянство.
- До того ж диктатор пригрозив, що може перейти кордон з Україною, а далі заручитися підтримкою 90% населення. Мовляв, це "поверне Україну" і зробить її українською.
- За його словами, в Мінську перемовини щодо Донбасу дали результат. Начебто саме там вдалося "зупинити повномасштабну війну" на Сході України.