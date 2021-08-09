Самопровозглашенный президент Беларуси за весь 2021 год никогда не был так дерзок в отношении России и лично главы Кремля. Об этом в эфире авторской программы Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Лукашенко во время "Прямой линии" заявил, что готов перешагнуть через Будапештский меморандум и признать оккупированный Крым российским. Однако произойти это может лишь когда последний олигарх в России признает полуостров и начнет поставлять туда продукцию.
"Лукашенко практически издевался над ним (Путиным – 24 канал) вот этими высказываниями по Крыму", – подчеркнул публицист.
Пионтковский: Лукашенко ведет себя вызывающе в отношении Путина
По словам Пионтковского, в последнее время казалось, что Лукашенко загнали в тупик. В частности из-за серьезных санкций, которые наложили на него европейцы. Впрочем, сейчас он ведет себя вызывающе в отношении Путина. Вероятнее всего, из-за каких-то гарантий, которые он получил от китайцев.
У Китая огромные финансовые интересы в Беларуси. Он рассматривает в своих глобальных проектах ее как важный геополитический хаб. Лукашенко так бы дерзко не разговаривал с Путиным без какой-то поддержки,
– отметил он.
И добавил, самопровозглашенный глава Беларуси давно не ставил так четко путинские амбиции "одного народа" на место, как это произошло 9 августа. Поэтому его высказывания во время общения с провластными журналистами точно вызовут бешенство у Москвы.
Пионтковский прокомментировал пресс-конференцию Лукашенко: видео
Что наговорил Лукашенко во время пресс-конференции
- Лукашенко во время большой пресс-конференции заявил, что Украина причастна к подготовке боевиков, которых якобы перебрасывают на территорию Беларуси.
- Он также пообещал, что до конца 2021 года украинцам в Беларуси выдадут гражданство.
- К тому же диктатор пригрозил, что может перейти границу с Украиной, а дальше заручиться поддержкой 90% населения. Мол, это "вернет Украину" и сделает ее украинской.
- По его словам, в Минске переговоры по Донбассу дали результат. Вроде бы именно там удалось "остановить полномасштабную войну" на востоке Украины.