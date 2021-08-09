Самопровозглашенный президент Беларуси за весь 2021 год никогда не был так дерзок в отношении России и лично главы Кремля. Об этом в эфире авторской программы Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Читайте также Если бы мы хотели поставить Украину на колени, сделали бы это с Путиным за сутки, – Лукашенко

Лукашенко во время "Прямой линии" заявил, что готов перешагнуть через Будапештский меморандум и признать оккупированный Крым российским. Однако произойти это может лишь когда последний олигарх в России признает полуостров и начнет поставлять туда продукцию.

"Лукашенко практически издевался над ним (Путиным – 24 канал) вот этими высказываниями по Крыму", – подчеркнул публицист.

Пионтковский: Лукашенко ведет себя вызывающе в отношении Путина

По словам Пионтковского, в последнее время казалось, что Лукашенко загнали в тупик. В частности из-за серьезных санкций, которые наложили на него европейцы. Впрочем, сейчас он ведет себя вызывающе в отношении Путина. Вероятнее всего, из-за каких-то гарантий, которые он получил от китайцев.

У Китая огромные финансовые интересы в Беларуси. Он рассматривает в своих глобальных проектах ее как важный геополитический хаб. Лукашенко так бы дерзко не разговаривал с Путиным без какой-то поддержки,

– отметил он.

И добавил, самопровозглашенный глава Беларуси давно не ставил так четко путинские амбиции "одного народа" на место, как это произошло 9 августа. Поэтому его высказывания во время общения с провластными журналистами точно вызовут бешенство у Москвы.

Пионтковский прокомментировал пресс-конференцию Лукашенко: видео

Что наговорил Лукашенко во время пресс-конференции