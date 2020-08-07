От невыносимой постоянной боли она спит 2 – 3 часа в сутки, -– дочь пленной Елены Пех
Дочь пленной Елены Пех Изабелла рассказала, что ее мама в критическом состоянии. Она спит по 2 – 3 часа из-за состояния здоровья, которое ухудшилось после регулярных пыток и издевательств.
В эфире 24 канала дочка пленной Изабелла Пех рассказала, что состояние здоровья ее мамы очень плохое, а медицинской помощи ей никто не оказывает.
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"Из-за издевательств состояние здоровья ухудшилось, очень большие проблемы с ногами. Недавно мне стало известно, что от невыносимой постоянной боли она спит в сутки 2 – 3 часа. Это несмотря на то, что с самого утра до позднего вечера у них принудительные работы", – отметила Изабелла Пех.
Дочь пленной также отметила, что проблема также в том, что передать медикаменты ее маме в колонию очень трудно, что делает ситуацию еще более критической.
Есть ли Елена Пех в списке ближайшего обмена пленных – неизвестно
Изабелла Пех сказала, что она не имеет никакой информации по обмену пленными, который должен состояться в ближайшее время.
Со мной никто не связывался, никто не звонил, у родственников также нет информации по обмену,
– заверила девушка.
Она также рассказала, что 3 июня ее маму перевели в 126 женскую колонию, расположенную в городе Снежное. "Примерно на 1,5 месяца связь с ней была потеряна. Позже она восстановилась и мама звонит 1 раз в неделю. Звонки длятся 10-15 минут. Это официальные звонки", – сказала дочь пленной.
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Почему Елена Пех попала в плен?
Дочь Елены Пех Изабелла рассказала, что еще с начала военного конфликта на Донбассе она с мамой ухаживала за бабушкой и тетей, которые находятся на оккупированной территории. У бабушки случился инсульт после боев за Дебальцево. Из-за этого Елена Пех была вынуждена периодически ездить и ухаживать за ней.
Ей удавалось спокойно это делать, однако уже 9 августа 2018 года Елену Пех арестовали. Первые 3 месяца дочка Изабелла вообще не знала, где находится ее мама. Только после того, как 25 октября Елену Пех перевели в СИЗО, дочь узнала, что мама жива. Ее, как известно, осудили на 13 лет и обвинили в шпионаже в пользу Украины.