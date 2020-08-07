Дочь пленной Елены Пех Изабелла рассказала, что ее мама в критическом состоянии. Она спит по 2 – 3 часа из-за состояния здоровья, которое ухудшилось после регулярных пыток и издевательств.

В эфире 24 канала дочка пленной Изабелла Пех рассказала, что состояние здоровья ее мамы очень плохое, а медицинской помощи ей никто не оказывает.

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"Из-за издевательств состояние здоровья ухудшилось, очень большие проблемы с ногами. Недавно мне стало известно, что от невыносимой постоянной боли она спит в сутки 2 – 3 часа. Это несмотря на то, что с самого утра до позднего вечера у них принудительные работы", – отметила Изабелла Пех.

Дочь пленной также отметила, что проблема также в том, что передать медикаменты ее маме в колонию очень трудно, что делает ситуацию еще более критической.

Есть ли Елена Пех в списке ближайшего обмена пленных – неизвестно

Изабелла Пех сказала, что она не имеет никакой информации по обмену пленными, который должен состояться в ближайшее время.

Со мной никто не связывался, никто не звонил, у родственников также нет информации по обмену,

– заверила девушка.

Она также рассказала, что 3 июня ее маму перевели в 126 женскую колонию, расположенную в городе Снежное. "Примерно на 1,5 месяца связь с ней была потеряна. Позже она восстановилась и мама звонит 1 раз в неделю. Звонки длятся 10-15 минут. Это официальные звонки", – сказала дочь пленной.

Дочь пленной Елены Пех рассказала о состоянии мамы: видео

Справка. Уже в ближайшее время могут согласовать списки пленных для обмена между украинской стороной и пророссийскими оккупантами Донбасса. Если стороны все же договорятся – домой вернутся около 100 украинцев. Об этом говорил глава Офиса Президента Андрей Ермак.