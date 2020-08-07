Від нестерпного постійного болю вона спить 2 – 3 години на добу, - донька полоненої Олени Пех
Донька полоненої Олени Пех – Ізабелла – розповіла, що її мама у критичному стані. Вона спить по 2 – 3 години через стан здоров'я, який погіршився після регулярних тортур та знущань.
В ефірі 24 каналу донька полоненої Ізабелла Пех розповіла, що стан здоров'я її мами дуже поганий, а медичної допомоги їй ніхто не надає.
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"Через знущання стан здоров'я погіршився, дуже великі проблеми з ногами. Нещодавно мені стало відомо, що від нестерпного постійного болю вона спить на добу 2 – 3 години. Це зважаючи на те, що з самого ранку до пізнього вечора в них примусові роботи", – зазначила Ізабелла Пех.
Донька полоненої також наголосила, що проблема також в тому, що передати медикаменти її мамі в колонію дуже важко, що робить ситуацію ще більш критичною.
Чи є Олена Пех у списку найближчого обміну полонених – невідомо
Ізабелла Пех сказала, що вона не має жодної інформації щодо обміну полоненими, який повинен відбутися найближчим часом.
Зі мною ніхто не зв'язувався, ніхто не дзвонив, у родичів також немає інформації щодо обміну,
– запевнила дівчина.
Вона також розповіла, що 3 червня її маму перевели в 126-у жіночу колонію, що розташована у місті Сніжне. "Приблизно на 1,5 місяці зв'язок з нею був втрачений. Пізніше він відновився і мама дзвонить 1 раз в тиждень. Дзвінки тривають 10 – 15 хвилин. Це офіційні дзвінки", – ствердила донька полоненої.
Донька полоненої Олени Пех розповіла про стан мами: відео
Чому Олена Пех потрапила в полон?Донька Олени Пех Ізабелла розповіла, що ще з початку воєнного конфлікту на Донбасі вона з мамою опікувалась бабцею та тіткою, які перебувають на окупованій території. У бабусі стався інсульту після боїв за Дебальцеве. Через це Олена Пех була змушена періодично їздити та доглядати її.
Їй вдавалось спокійно це робити, однак вже 9 серпня 2018 року Олену Пех арештували. Перші 3 місяці донька Ізабелла взагалі не знала, де перебуває її мама. Лише після того, як 25 жовтня Олену Пех перевели в СІЗО, донька дізналась, що мама жива. Її, як відомо, засудили на 13 років та звинуватили у шпигунстві на користь України.