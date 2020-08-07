Донька полоненої Олени Пех – Ізабелла – розповіла, що її мама у критичному стані. Вона спить по 2 – 3 години через стан здоров'я, який погіршився після регулярних тортур та знущань.

В ефірі 24 каналу донька полоненої Ізабелла Пех розповіла, що стан здоров'я її мами дуже поганий, а медичної допомоги їй ніхто не надає.

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"Через знущання стан здоров'я погіршився, дуже великі проблеми з ногами. Нещодавно мені стало відомо, що від нестерпного постійного болю вона спить на добу 2 – 3 години. Це зважаючи на те, що з самого ранку до пізнього вечора в них примусові роботи", – зазначила Ізабелла Пех.

Донька полоненої також наголосила, що проблема також в тому, що передати медикаменти її мамі в колонію дуже важко, що робить ситуацію ще більш критичною.

Чи є Олена Пех у списку найближчого обміну полонених – невідомо

Ізабелла Пех сказала, що вона не має жодної інформації щодо обміну полоненими, який повинен відбутися найближчим часом.

Зі мною ніхто не зв'язувався, ніхто не дзвонив, у родичів також немає інформації щодо обміну,

– запевнила дівчина.

Вона також розповіла, що 3 червня її маму перевели в 126-у жіночу колонію, що розташована у місті Сніжне. "Приблизно на 1,5 місяці зв'язок з нею був втрачений. Пізніше він відновився і мама дзвонить 1 раз в тиждень. Дзвінки тривають 10 – 15 хвилин. Це офіційні дзвінки", – ствердила донька полоненої.

Донька полоненої Олени Пех розповіла про стан мами: відео

Довідка. Вже найближчим часом можуть погодити списки полонених для обміну між українською стороною та проросійськими окупантами Донбасу. Якщо сторони все ж домовляться – додому повернуться приблизно 100 українців. Про це говорив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.