Соответствующую информацию 2 марта подтвердили в специализированном морском порту "Ольвия".

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В Николаеве после попадания российской ракеты в иностранное судно погиб гражданин Республики Бангладеш,

– говорилось в сообщении.

Оккупанты атаковали судно Бангладеша

Пресс-служба Администрации морских портов Украины отметила, что в судно Banglar Samriddhi под флагом Бангладеша, которое стоит в порту "Ольвия", 2 марта попала ракета России. Там вспыхнул пожар.

Сначала были даны о том, что пострадавших в результате обстрелов нет, однако жертва все-таки есть.

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