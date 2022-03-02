Відповідну інформацію 2 березня підтвердили у спеціалізованому морському порту "Ольвія".
Читайте також У Харкові дві крилаті ракети потрапили по штабу тероборони
У Миколаєві після влучення російської ракети в іноземне судно загинув громадянин Республіки Бангладеш,
– мовилося у повідомленні.
Окупанти атакували судно Бангладешу
Пресслужба Адміністрації морських портів України зазначила, що в судно Banglar Samriddhi під прапором Бангладешу, яке стоїть у порту "Ольвія", 2 березня влучила ракета Росії. Там спалахнула пожежа.
Спершу були дані про те, що постраждалих унаслідок обстрілу немає, однак жертва все-таки є.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!