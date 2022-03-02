Новину повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України. Інцидент стався близько 17:25.
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По т/х "Banglar Samriddhi" (прапор Бангладеш), яке стоїть на рейді у порту Ольвія військово-морські сили Росії завдали ракетного удару,
– мовиться у повідомленні.
Ракета влучила у надбудову. За попередніми даними, постраждалих немає. На порятунок екіпажу рушили 2 буксири.
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