Новость сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины. Инцидент произошел около 17:25.

Обратите внимание Украина призывает партнеров осудить пиратскую деятельность России в Черном море

По т/х "Banglar Samriddhi" (флаг Бангладеш), который стоит на рейде в порту Ольвия, военно-морские силы России нанесли ракетный удар,

– говорится в сообщении.

Ракета попала в надстройку. По предварительным данным, пострадавших нет. На спасение экипажа двинулись 2 буксира.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!