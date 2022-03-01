Нагадаємо, що росіяни протиправно захопили пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна" та судно "Принцеса Ніколь".

До теми 11 російських десантних кораблів вийшли в море і шукають пригод, – Арестович

Україна застерегла інших

Через досі тривалі піратські акти ВМФ Росії та розбійні дії в морі стосовно цивільних суден – Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки в Чорному та Азовському морях.

Україна вже розіслала таке "навігаційне донесення" через канали міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

Вимога реакції

Також наша держава закликала країн-партнерів негайно засудити піратство Росії в Чорному морі. Водночас наполягла рішуче відреагувати на нього, щоб припинити морський розбій країни-окупантки.

Піратство Росії у територіальних водах України