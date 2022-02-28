Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про ситуацію з морськими військами держави-агресорки, повідомляє 24 канал.

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Ситуація у морі та зі сторони Криму

Арестович зазначив, до на підмогу окупантам підходять невеликі резерви з окупованого Криму. Вони рухаються у сторону Херсона та зосереджуються там.

Ще 11 російських великих десантних кораблів, кожен з яких перевозить приблизно батальйон, вийшли в море і шукають собі пригод,

– додав радник глави ОП.

Він розповів, що росіяни, ймовірно, перебувають поблизу Одеси. Вони можуть спробувати висадити свій десант. Однак тоді побачать, як українські військові виконують оборонну операцію.

Вечірній брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео

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