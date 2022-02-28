Президент і військово-політичне керівництво держави вдало проводять оборонну операцію та забезпечує нам міжнародну підтримку, яка буде лише посилюватися. Про це радник глави ОП повідомив уночі 28 лютого, інформує 24 канал.

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Загрози великим містам немає. Наші служби безпеки та сектор безпеки вправно працюють із так званими диверсійно-розвідувальними групами,

– зауважив Олексій Арестович.

Арестович заявив, що загрози великим містам України немає: дивіться відео