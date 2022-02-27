Як пірати захопили українські судна

Інцидент трапився у північно-західній частині Чорного моря. Російські кораблі оголосили "контртерористичну операцію".

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Танкер "Афіна" перебував у територіальному морі Румунії за 22 милі від острова Зміїний. Судно отримало через відкритий канал зв'язку та безпеки команду підійти до військового корабля Росії для проведення огляду. Судновласник танкера негайно повідомив про це всі компетентні органи в Україні.

Відстежуючи рух суден в цьому районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод так само прямував до острова Зміїний.



Росія захопила два цивільних судна України / Фото ДПСУ

Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів Росії, на них відключили АІС й кораблі припинили виходити на зв'язок.

Сьогодні зранку системи автоматичної ідентифікації суден показали, що кораблі перебувають за 18 миль від окупованого Криму,

– розповіли прикордонники.

У ДПСУ додали, що російські військові кораблі в черговий раз зухвало порушили норми міжнародного морського права. Під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції вони здійснили піратське захоплення двох суден під українським прапором.

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