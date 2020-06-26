Альтернативы приватизации ОПЗ нет, но от этого должны выиграть все стороны – государство, предприятие и его трудовой коллектив, будущий инвестор.

При этом затягивание с приватизацией привело Одесский припортовый завод в долги до 2016 года.

Такое мнение в авторской колонке на "НВ Бизнес" высказал Александр Горбуненко, генеральный директор и управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг", которая является поставщиком давальческого сырья для ОПЗ.

"Альтернативы приватизации ОПЗ нет. К ней побуждают не только обязательства Украины перед МВФ, планы Кабинета министров и Фонда госимущества, но еще и элементарная логика. Затягивание с продажей завода до 2016 года породило коррупцию и привело предприятие в долги. Частная компания "Агро Газ Трейдинг" работает с заводом как давалец только потому, что государство не обеспечило его стабильную работу", – пишет Горбуненко.

По мнению Горбуненко, приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа всего имущественного комплекса в целом. ОПЗ, объясняет Горбуненко, представляет собой своеобразный хаб, где осуществляют свою деятельность 5-6 несвязанных между собой бизнесов.

"Интерес государства – получить от продажи предприятия максимально возможную стоимость. Она же была и одним из основных камней преткновения. Посмотрим на проблему с другой стороны. Если слона не получается проглотить целым, то можно попробовать съесть его по частям. Что касается ситуации с ОПЗ, то это означает, что приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа всего имущественного комплекса вместе. Для этого необходима тщательная подготовка и профессиональный подход в определении того, что может стать самостоятельным объектом для приватизации", – считает руководитель АГТ.

"Необходимо приватизировать ОПЗ так, чтобы от этого выиграли три стороны: и государство, и предприятие с его трудовым коллективом, и инвестор", – подчеркнул Горбуненко.

По мнению гендиректора АГТ, в рамках предстоящей приватизации ОПЗ необходимо обеспечить социальные гарантии для персонала завода, а также должно быть учтено мнение профсоюзной организации.

Отметим, ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества. Советником по приватизации ОПЗ является американская компания Pericles Advisory Group.