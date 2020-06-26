Альтернативи приватизації ОПЗ немає, але від цього повинні виграти всі сторони – держава, підприємство і його трудовий колектив, майбутній інвестор.

При цьому затягування з приватизацією призвело Одеський припортовий завод в борги до 2016 року.

Таку думку в авторській колонці на "НВ Бізнес" висловив Олександр Горбуненко, генеральний директор і керуючий партнер компанії "Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником давальницької сировини для ОПЗ.

"Альтернативи приватизації ОПЗ немає. До неї спонукають не тільки зобов'язання України перед МВФ, плани Кабінету міністрів і Фонду держмайна, але ще й елементарна логіка. Затягування з продажем заводу до 2016 року породило корупцію і призвело підприємство в борги. Приватна компанія "Агро Газ Трейдинг" працює з заводом як давалець тільки тому, що держава не забезпечила його стабільну роботу", – пише Горбуненко.

На думку Горбуненка, приватизація окремих об'єктів ОПЗ принесе державі більше грошей, ніж продаж всього майнового комплексу загалом. ОПЗ, пояснює Горбуненко, являє собою своєрідний хаб, де здійснюють свою діяльність 5-6 незв'язаних між собою бізнесів.

"Інтерес держави – отримати від продажу підприємства максимально можливу вартість. Вона ж була і одним з основних каменів спотикання. Подивимося на проблему з іншого боку. Якщо слона не виходить проковтнути цілим, то можна спробувати з'їсти його по частинах. Що стосується ситуації з ОПЗ, то це означає, що приватизація окремих об'єктів ОПЗ принесе державі більше грошей, ніж продаж всього майнового комплексу разом. Для цього необхідна ретельна підготовка і професійний підхід у визначенні того, що може стати самостійним об'єктом для приватизації", – вважає керівник АГТ.

"Необхідно приватизувати ОПЗ так, щоб від цього виграли три сторони: і держава, і підприємство з його трудовим колективом, і інвестор", – підкреслив Горбуненко.

На думку гендиректора АГТ, в рамках майбутньої приватизації ОПЗ необхідно забезпечити соціальні гарантії для персоналу заводу, а також має бути врахована думка профспілкової організації.

Відзначимо, ОПЗ знаходиться в управлінні Фонду держмайна. Радником з приватизації ОПЗ є американська компанія Pericles Group Advisory.