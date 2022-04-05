Так, по состоянию на утро 5 апреля 165 детей погибли, а 266 – получили ранения различной степени тяжести.

Важно За время войны Украину покинули 2 миллиона детей, – ООН

На самом деле цифры еще более трагичны

Так, цифры не окончательные, поскольку статистику пока не могут установить в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Например, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

в Киевской – 77,

Донецкой – 78,

Харьковской – 61,

Черниговской – 49,

Николаевский – 35,

Луганской – 31,

Запорожской – 22,

Херсонской – 29,

Сумской – 16,

Житомирской – 15,

Киеве – 16.

Циничные убийства детей

4 апреля россияне обстреляли Николаев, погиб ребенок.

Во время оккупации Ворзеля Киевской области оккупанты бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина. Затем открыли огонь. Ребенок погиб на месте, а мать – через 2 дня в том же подвале.

Также в Буче в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов захватчики повредили 869 учреждений образования, 83 из них полностью разрушены.

Важно – в Буче множество расстрелянных авто с надписью "дети":