Так, по состоянию на утро 5 апреля 165 детей погибли, а 266 – получили ранения различной степени тяжести.
Важно За время войны Украину покинули 2 миллиона детей, – ООН
На самом деле цифры еще более трагичны
Так, цифры не окончательные, поскольку статистику пока не могут установить в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Например, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- в Киевской – 77,
- Донецкой – 78,
- Харьковской – 61,
- Черниговской – 49,
- Николаевский – 35,
- Луганской – 31,
- Запорожской – 22,
- Херсонской – 29,
- Сумской – 16,
- Житомирской – 15,
- Киеве – 16.
Циничные убийства детей
- 4 апреля россияне обстреляли Николаев, погиб ребенок.
- Во время оккупации Ворзеля Киевской области оккупанты бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина. Затем открыли огонь. Ребенок погиб на месте, а мать – через 2 дня в том же подвале.
- Также в Буче в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых ребенок.
Из-за бомбардировок и обстрелов захватчики повредили 869 учреждений образования, 83 из них полностью разрушены.
Важно – в Буче множество расстрелянных авто с надписью "дети":