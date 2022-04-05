Так, станом на ранок 5 квітня 165 дітей загинули, а 266 – зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Важливо За час війни Україну покинули 2 мільйони дітей, – ООН

Насправді цифри ще більш трагічні

Так, цифри не остаточні, оскільки статистику не можуть поки встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Наприклад, у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей в таких областях:

у Київській – 77,

Донецькій – 78,

Харківській – 61,

Чернігівській – 49,

Миколаївський – 35,

Луганській – 31,

Запорізькій – 22,

Херсонській – 29,

Сумській – 16,

Житомирській – 15,

Києві – 16.

Цинічні вбивства дітей

4 квітня росіяни обстріляли Миколаїв, загинула дитина.

Під час окупації Ворзеля Київської області окупанти кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка. Потім відкрили вогонь. Дитина загинула на місці, а матір – через 2 дні у тому ж підвалі.

Також у Бучі внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких дитина.

Через бомбардування та обстріли загарбники пошкодили 869 закладів освіти, 83 з них повністю зруйновані.

Важливо – у Бучі безліч розстріляних авто з написом "діти":