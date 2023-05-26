Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 12:23 в результате теракта пострадали 16 человек. Среди них есть двое детей.

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В каком состоянии дети

По данным ОВА, мальчики 3 и 6 лет получили ранения в результате попадания ракеты. Обоих госпитализировали, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Кроме того, Лысак сообщил, что из 16 пострадавших госпитализировали 11. Двое из них – "тяжелые".

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец впоследствии отметил, что в результате коварного удара по медицинскому учреждению четыре человека числятся пропавшими без вести.

Оккупанты ударили по медучреждению в Днепре / Фото ОВА

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