Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 12:23 в результате теракта пострадали 16 человек. Среди них есть двое детей.
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В каком состоянии дети
По данным ОВА, мальчики 3 и 6 лет получили ранения в результате попадания ракеты. Обоих госпитализировали, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Кроме того, Лысак сообщил, что из 16 пострадавших госпитализировали 11. Двое из них – "тяжелые".
Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец впоследствии отметил, что в результате коварного удара по медицинскому учреждению четыре человека числятся пропавшими без вести.
Оккупанты ударили по медучреждению в Днепре / Фото ОВА
Россия атаковала Днепр ночью 26 мая: коротко
- Ночью 26 мая российские террористы снова пытались атаковать территорию Украины крылатыми ракетами и "Шахедами". Громко этой ночью было и в Днепропетровской области.
- В результате попадания в частном домовладении возник пожар, который удалось оперативно потушить. Кроме того, повреждены 2 жилых дома и 2 авто. На двух частных предприятиях произошло возгорание, которое оперативно потушили спасатели.
- Также разрушения получила АЗС, а ее работник получил ранения. Ему уже оказали медпомощь – будет лечиться дома.
- Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие. Россияне ночью в очередной раз обстреляли из БпЛА Марганецкую общину. К счастью, обошлось без жертв.