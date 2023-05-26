Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 12:23 внаслідок теракту постраждали 16 людей. Серед них є двоє дітлахів.
Дивіться також Жахливі руйнування та багато постраждалих: що відомо про ракетний удар по поліклініці у Дніпрі
У якому стані діти
За даними ОВА, хлопчики 3 та 6 років отримали поранення у результаті влучання ракети. Обох шпиталізували, лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.
Крім того, Лисак повідомив, що з 16 постраждалих наразі госпіталізували 11. Двоє з них – "важкі".
Додамо, що омбудсмен Дмитро Лубінець згодом зазначив, що внаслідок підступного удару по медичному закладу четверо людей вважаються зниклими безвісти.
Окупанти вгатили по медзакладу у Дніпрі / Фото ОВА
Росія атакувала Дніпро вночі 26 травня: коротко
- Уночі 26 травня російські терористи знову намагались атакувати територію України крилатими ракетами та "Шахедами". Гучно цієї ночі було і в Дніпропетровській області.
- Внаслідок влучання у приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вдалось оперативно загасити. Крім того, пошкоджено 2 житлові будинки та 2 авто. На двох приватних підприємствах сталось загоряння, яке оперативно приборкали рятувальники.
- Також руйнувань зазнала АЗС, а її працівник отримав поранення. Йому вже надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.
- Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Росіяни вночі вкотре обстріляли з БпЛА Марганецьку громаду. На щастя, минулося без жертв.