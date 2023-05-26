Очільник ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки атаки. Попередньо, є постраждалий.

Дивіться також Чергова атака України, "бавовна" в окупованому Бердянську: хронологія 457 дня війни

Що відомо про руйнування

У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Внаслідок влучання пошкоджено 2 житлові будинки та 2 авто. Крім того, на двох приватних підприємствах сталось загоряння, яке оперативно приборкали рятувальники.

Також руйнувань зазнала АЗС, а її працівник отримав поранення. Йому вже надали меддопомогу – лікуватиметься вдома.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Росіяни вночі вкотре обстріляли з БпЛА Марганецьку громаду. На щастя, минулося без жертв.

Скільки ворожих цілей вдалось знищити

За даними ОВА, вночі окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспію.

Попередньо, військові повітряного командування "Схід" цієї ночі збили 5 крилатих ракет та 6 "Шахедів" над Дніпропетровською областю.

Лисак також закликав дочекатися офіційної інформації від Повітряних сил.

Росія атакувала Київ: що відомо