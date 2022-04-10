Пограничники признались, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину они задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, которые хотели пересечь границу.
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Часть из них, с надеждой обойти ограничения военного положения, стали жертвами мошенников, которые взяли с них деньги и скрылись. Также некоторые мужчины пытались подкупить пограничников.
Другие – используют поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей. Но фальшивые бумаги пограничники тоже эффективно выявляют,
– подчеркнули в ГПСУ.
Многие нарушители пытаются пересечь границу вне пунктов пропуска. Так, на днях правоохранители задержали перевозчика – гражданина Молдовы, который на двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их всех задержали.
Пограничники задержали мужчин, которые незаконно хотели выехать за границу / Фото ГПСУ
Кроме того, довольно часто правоохранители обнаруживают тела мужчин на берегах приграничных водоемов. Так же некоторые нарушители стали жертвами непогоды в Карпатах.
К слову, во Львовской области задержали и объявили подозрение мужчине, который за 2100 долларов переправлял за границу мужчин призывного возраста. Следствие установило, что у него были сообщники на одном из таможенных постов Львовской таможни.