Прикордонники зізналися, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли перетнути кордон.
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Частина з них, із надією обійти обмеження воєнного стану, стали жертвами шахраїв, які взяли з них гроші та зникли. Також деякі чоловіки намагалися підкупити прикордонників.
Інші – використовують підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей. Але фальшиві папери прикордонники теж ефективно виявляють,
– наголосили в ДПСУ.
Багато порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску. Так, днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх всіх затримали.
Прикодонники затримали чоловіків, які незаконно хотіли виїхати за кордон / Фото ДПСУ
Окрім того, доволі часто правоохоронці виявляють тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само деякі порушники стали жертвами негоди у Карпатах.
До слова, на Львівщині затримали та оголосили підозру чоловіку, який за 2100 доларі переправляв за кордон чоловіків призовного віку. Слідство встановило, що він мав спільників на одному із митних постів Львівської митниці.