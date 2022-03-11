Вероятно, мужчина прятался в подъезде. Детали о погибшем пока не сообщают.

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Осколок в металлической двери / Фото с телеграма Харьков LIVE

Обстрел пихоневрологического интерната

11 марта враг попал в Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. Там находились около 330 человек. Количество пострадавших уточняется.

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