Вероятно, мужчина прятался в подъезде. Детали о погибшем пока не сообщают.
Читайте также На Харьковщине продолжаются бои с российскими военными в отдельных направлениях
Осколок в металлической двери / Фото с телеграма Харьков LIVE
Обстрел пихоневрологического интерната
11 марта враг попал в Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. Там находились около 330 человек. Количество пострадавших уточняется.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!