Ймовірно, чоловік ховався у під'їзді. Деталей про загиблого поки не повідомляють.
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Осколок у металевих дверях / Фото з телеграму Харьков LIVE
Обстріл пихоневрологічного інтернату
11 березня ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. Там перебувало близько 330 осіб. Кількість постраждалих уточнюють.
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