12:24
25 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      От 150 евро до 5 тысяч: за что будут штрафовать в Баварии

      - Читати новину українською
      Штрафы в Баварии
      Штрафы в Баварии / Getty Images

      За не ношение маски будут наказывать штрафом в 5 тысяч евро в Баварии. Это максимальная сумма, которую могут взыскать с владельца магазина, если в его заведении сотрудники будут без масок.

      О новых штрафах, которые объявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, сообщило издание "DW".

      Интересно Немецкие ученые заявили, что часть населения может иметь иммунитет к COVID-19

      Люди в магазинах или в общественном транспорте без масок также могут быть оштрафованы на сумму до 150 евро. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметил, что важно, чтобы рот и нос у людей были закрыты – "для этого достаточно и шарфа".

      Таким образом, Бавария станет третьей федеральной землей в ФРГ и первой на Западе страны, где вводят такие меры. Ранее обязательное ношение масок в транспорте и при совершении покупок ввели земли Саксония и Мекленбург-Передняя Померания

      Как Германия реагирует на вспышку коронавируса

      • Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Первый случай здесь зарегистрировали 27 января.
      • Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии. Немецкие лаборатории сейчас проводят более 160 тысяч тестов на коронавирус еженедельно. Это больше, чем некоторые европейские страны вместе взятые с момента начала кризиса.
      • Также немецкое правительство заказало дополнительно 10 тысяч спасательных систем искусственной вентиляции легких, в дополнение к 25 тысячам, которые уже установлены в больницах по всей стране.
      • В Германии согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.


      Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Штрафы Коронавирус COVID-19
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
      сегодня , 12:00 Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
      Блог Медіа
      Годовщина президентства Зеленского и возвращение Саакашвили – итоги программы "Голобородько"
      сегодня , 11:30 Годовщина президентства Зеленского и возвращение Саакашвили – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько