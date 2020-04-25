Від 150 євро до 5 тисяч: за що штрафуватимуть у Баварії

За не носіння маски каратимуть штрафом у 5 тисяч євро у Баварії. Це максимальна сума, яку можуть стягнути з власника магазина, якщо в його закладі співробітники будуть без масок.

Про нові штрафи, які оголосив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомило видання "DW".

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Люди в магазинах або у громадському транспорті без масок також можуть бути оштрафовані на суму до 150 євро. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер зазначив, що важливо, аби рот та ніс у людей були закриті – "для цього буде достатньо й шарфа".

Таким чином, Баварія стане третьою федеральною землею у ФРН і першою на Заході країни, де запроваджують такий захід. Раніше обов'язкове носіння масок у транспорті та при здійсненні покупок ввели землі Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія

Як Німеччина реагує на спалах коронавірусу

Коронавірус потужно вдарив по Німеччині, як і по інших країнах Європи. Перший випадок тут зареєстрували 27 січня.

Одним із факторів, який пояснює низьку смертність від коронавірусу, є надзвичайно велика кількість тестів, що проводяться в Німеччині. Німецькі лабораторії наразі проводять понад 160 тисяч тестів на коронавірус щотижня. Це більше, аніж деякі європейські країни разом взяті з моменту початку кризи.

Також німецький уряд замовив додатково 10 тисяч рятувальних систем штучної вентиляції легень, на додаток до 25 тисяч, які вже встановлені у лікарнях по всій країні.

У Німеччині погодили план поступового виходу з режиму карантину, більшість обмежень діятиме до 3 травня.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу