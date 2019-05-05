От бубонной чумы умерли супруги в Монголии: что известно о смертельной болезни
От бубонной чумы умерли супруги в Монголии, и это уже подтвердила власть страны. В прямом или косвенном контакте с умершими находились еще 158 человек.
В провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков. Он вместе с женой съели мясо животного, которое, вероятно, было переносчиком бубонной чумы, сообщает Siberian Times.
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Все 158 человек, которые контактировали с умершими, находятся под наблюдением. Среди них – по меньшей мере 17 туристов из России.
В интернете публикуют фото того, как специалисты в защитной одежде проверяют пассажиров рейса, которые прибыли в столицу Монголии Улан-Батор из региона.
Что такое бубонная чума? Это опасная смертельная болезнь, одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни). Симптомы: лихорадка, тяжелая интоксикация, геморрагический синдром, серозно-геморрагическое поражением легких, лимфатической системы с образованием бубонов, септическим течением и высокой смертностью. Бубоны – это болезненный конгломерат лимфоузлов в каком-то участке тела.
В период развития человечества произошли три пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. По приблизительным подсчетам, чума унесла жизни 180-200 миллионов людей. Пандемия, которая произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах, унесла жизни более 25 миллионов людей.