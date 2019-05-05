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      Від бубонної чуми померло подружжя в Монголії: що відомо про смертельну хворобу

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      У Монголії від бубонної чуми померли чоловік з дружиною
      У Монголії від бубонної чуми померли чоловік з дружиною / Siberiantimes

      Від бубонної чуми померло подружжя в Монголії і це вже підтвердила влада країни. У прямому або непрямому контакті з померлими перебували ще 158 людей.

      У провінції Баян-Улгий на заході Монголії 38-річний чоловік полював на бабаків. Він разом з дружиною з'їли м'ясо тварини, яка, ймовірно, була переносником бубонної чуми, повідомляє Siberian Times.

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      Усі 158 осіб, які контактували з померлими, перебувають під наглядом. Серед них – щонайменше 17 туристів з Росії.

      В інтернеті публікують фото того, як фахівці в захисному одязі перевіряють пасажирів рейсу, який прибув до столиці Монголії Улан-Батор з регіону.

      Що таке бубонна чума? Це небезпечна смертельна недуга, одна з клінічних форм чуми (зоонозної природно-осередкової бактеріальної інфекційної хвороби). Симптоми: гарячка, тяжка інтоксикація, геморагічний синдром, серозно-геморагічне ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, септичним перебігом і високою смертністю. Бубони – це болючий конгломерат лімфовузлів у якійсь ділянці тіла.

      В період розвитку людства відбулись три пандемії, при яких переважала бубонна форма чуми. За приблизними підрахунками, чума забрала життя 180-200 мільйонів людей. Пандемія, яка сталася у Європі та Азії в 1347-1351 роках, забрала життя понад 25 мільйонів людей.

      blog_ava
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      Теги: Жертви Новини Росії Здоров'я Новини Здоров'я
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