От Гренландии откололся гигантский айсберг, который может спровоцировать цунами

В Гренландии опасаются, что гигантский айсберг, дрейфующий в Атлантический океан, может вызвать цунами.

Об этом сообщает CBC News.

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Шестикилометровый айсберг откололся 10 июля от гренландского ледника Хельхейм. На его пути расположено небольшое село, оно и находится в центре опасности.



"Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и боимся", – сказал Карл Петерсен, председатель местного совета.



Власти на данный момент не объявляли эвакуацию населения. Однако жители прибрежных улиц уже приготовились покинуть свои дома. Кроме того, существует опасность, что айсберг может вызвать наводнение, поскольку уровень воды в реках вблизи села уже поднялся.



Власти также опасаются, что большие волны могут уничтожить или повредить электростанцию, которая находится недалеко от океана.