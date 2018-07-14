Від Гренландії відколовся гігантський айсберг, який може спровокувати цунамі

У Гренландії побоюються, що гігантський айсберг, що дрейфує в Атлантичний океан, може викликати цунамі.

Про це повідомляє CBC News.

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Шестикілометровий айсберг відколовся 10 липня від гренландського льодовика Хельхейм. На його шляху розташоване невелике село, воно і перебуває у центрі небезпеки.

"Тут 180 мешканців, і ми дуже стурбовані і боїмося", – сказав Карл Петерсен, голова місцевої ради.

Влада на даний момент не оголошувала евакуацію населення. Однак жителі прибережних вулиць вже приготувалися покинути свої будинки. Крім того, існує небезпека, що айсберг може викликати повінь, оскільки рівень води в річках поблизу села вже піднявся.

Влада також побоюється, що великі хвилі можуть знищити або пошкодити електростанцію, яка знаходиться недалеко від океану.