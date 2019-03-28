От оттока кадров отечественные работодатели получили преимущества, – эксперты

Положительные бонусы на себе почувствовали и соискатели, ведь предложения становятся все интереснее

Недостаток рабочих рук заставил украинских работодателей пересмотреть подходы к оплате труда. По данным опроса Международного кадрового портала HeardHunter, представители всех отраслей, где выросло количество вакансий, были вынуждены увеличить зарплатные ставки работникам и начисления бонусов.

Кроме того, работодатели все чаще отходят от привязки выплат к эффективности работы. В свою очередь соискатели получили возможность высоко себя ценить и перебирать предложениями, о чем свидетельствуют конкретные примеры.

"Я позвонил одному камьянщику, который делал облицовочную кладку моего дома. Его коллеги поехали в Польшу, где работают вахтовым методом, живут вдали от семьи и имеют при этом по 18-20 тысяч гривен в месяц. А он из-за травмы ноги тогда вместе с ними не поехал. Сейчас работает под Черкассами. Зарабатывает до 50-55 тысяч гривен в месяц", – рассказал заказчик строительства Сергей Леуский.

Также по данным HeardHunter, количественный рост вакансий произошл в таких профессиональных сферах как "рабочий персонал", "производство" и "транспорт". Компании, с этим связанные, продемонстрировали кардинальное изменение подходов, существенно повысив конкурентные позиции отечественного рынка труда.