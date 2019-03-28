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      Від відтоку кадрів вітчизняні роботодавці отримали переваги, – експерти

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      Втчизняні роботодавці отримали переваги від відтоку кадрів
      Втчизняні роботодавці отримали переваги від відтоку кадрів / Фото з відкритих джерел

      Позитивні бонуси на собі відчули й шукачі роботи, адже пропозиції стають дедалі цікавішими

      Нестача робочих рук змусила українських роботодавців переглянути підходи до оплати праці. За даними опитування Міжнародного кадрового порталу HeardHunter, представники усіх галузей, де зросла кількість вакансій, були змушені збільшити зарплатні ставки працівникам та нарахування бонусів. 

      Крім того, роботодавці дедалі частіше відходять від прив'язки виплат до ефективності роботи. У свою чергу шукачі роботи отримали можливість високо себе цінити та перебирати пропозиціями, про що свідчать конкретні приклади.

      "Я зателефонував одному кам'янщику, який робив облицювальну кладку мого будинку. Його колеги поїхали до Польщі, де працюють вахтовим методом, живуть далеко від сім'ї і мають при цьому по 18-20 тисяч гривень на місяць. А він через травму ноги тоді разом із ними не вирушив. Наразі працює під Черкасами. Заробляє до 50-55 тисяч гривень на місяць", – розповів замовник будівництва Сергій Леуський.

      Також за даними HeardHunter, кількісне зростання вакансій відбулося у таких професійних сферах як "робітничий персонал", "виробництво" і "транспорт". Компанії, що з цим пов'язані, продемонстрували кардинальну зміну підходів, суттєво підвищивши конкурентні позиції вітчизняного ринку праці.

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      Теги: Новини України Робота
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