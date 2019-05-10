От партий Польши: в Европарламент впервые будут баллотироваться выходцы из Украины

Четверо выходцев из Украины, которые получили гражданство Польши, будут баллотироваться в Европейский парламент на выборах, которые состоятся 23-26 мая.

Среди них есть те, кто несмотря на эмиграцию в Польшу, поддерживают связь с Украиной, однако некоторые – имеют откровенно пророссийские взгляды, отметили в "Европейской правде".

Читайте также: Туск обвинил партию в Польше в поставках угля из оккупированного Донбасса

Лилия Твардош

Одной из украинских мигрантов на выборах в Европейский парламент является Лилия Твардош. Она живет в Польше с 1997 года.

У меня есть две родины – Одесса и Краков. Сейчас я могу сделать что-то хорошее для Польши, а в будущем – и для Украины,

– отмечала она в интервью украинскому порталу UAinKrakow.pl.

По словам самой Твардош, на протяжении длительного периода она не шла в политику из-за того, что не могла найти партию, которую поддержала бы. Однако впоследствии познакомилась с лидером партии "Весна" Робертом Бедронем.



Лилия Твардош

Она – единственный нотариус в команде этой политической силы. Поэтому женщина планирует защищать права людей на форуме ЕС.

Оксана Литвиненко

Оксана Литвиненко из Луганска идет на выборы от левой партии "Весна". Живет в Польше с 2003 года, переехали туда из Киева. Она выступает за права женщин в польском городе Торуни. На одной из аватарок Facebook у женщины есть надпись #FreeSentsov.



Оксана Литвиненко

В интервью одному из польских изданий женщина вспоминала, что ее ребенок стал жертвой травли из-за украинского происхождения: вернулась из школы с карточкой, прикрепленной к рюкзаку, с надписью "Украинская обезьяна".

Лилия Мошечкова

Мошечкова будет баллотироваться от националистической партии "Конфедерация" в округе, который охватывает Подляское и Варминско-Мазурское воеводства. Женщина родилась в Донецке. Известно, что в Польше женщина собирала помощь для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



Лилия Мошечкова

Однако у украинской общины Польши возникал вопрос, для кого эта помощь – мирных жителей или пророссийских боевиков. Ведь по информации местных СМИ, Мошечкова называла войну на Донбассе "гражданской войной", а также посещала аннексированный Крым.

Ранее пропагандистские СМИ распространяли ее фейковых заявление о том, что Польша готовится к "реприватизации" Западной Украины. Кроме этого, во время визита действующего президента Украины Петра Порошенко ее заметили в толпе с флагом России.

Владимир Осадчий

От националистов также идет на выборы Владимир Осадчий. Вероятно, что он родом из Львова или Волыни. Политик вроде закончил исторический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко.



Владимир Осадчий

Осадчий сотрудничает с приближенными к Кремлю учреждениями, а также часто выступает в прокремлевских СМИ. Кроме этого, мужчина был соавтором "украинской" части скандальной поправки в Закон об Институте национальной памяти.

Что такое Закон об Институте национальной памяти?Это так называемый "антибандеровский закон". Закон предусматривает уголовную ответственность каждому, кто на территории Польши будет публично употреблять термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или отрицать "преступления украинских националистов".



Нарушителям в Польше грозит штраф или тюремное заключение до трех лет. 26 января закон приняли в польском Сейме, а 6 февраля его подписал президент Польши Анджей Дуда. В то же время глава Польши опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты "Украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также обратился в Конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.



Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий также заявлял о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечал, что его части, которая касается украинцев, нужна определенная умеренность.

Осадчий и Мошечкова неоднократно заявляли, что Украина является неофашистским государством, с которым Польша должна вести себя строго.