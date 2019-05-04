Туск обвинил партию в Польше в поставках угля из оккупированного Донбасса

Президент Европейского совета Дональд Туск, обращаясь к толпе перед зданием Варшавского университета, упрекнул руководящей партии "Право и справедливость" за поставки угля из оккупированного Донбасса.

Важно, что импортером угля является не польское правительство, а частные компании. Об этом сообщило издание Money.pl.

Читайте также: Туск поговорил с Зеленским и Порошенко

При этом он ссылался на журналистское расследование издания Dziennik Gazeta Prawna о процедуре импорта в Польшу угля с Донбасса. По данным издания, с марта 2017 года по сентябрь 2018 года в Польшу поставили 304 тысячи тонн антрацита с Донбасса. Кроме того, в Польшу попадает уголь, который добывается в России.



Дональд Туск

Это необычно странная форма патриотизма – привозить российский уголь из оккупированного Донбасса, финансировать имперские идеи Путина, предоставляя ему 3,5 млрд злотых в год за это сырье. Чтобы он мог угрожать нашим ближайшим соседям, а также травить этим углем польских детей,

– заявил Дональд Туск.

Сообщается, что в правительстве следят за импортом угля, однако не знают, попадает ли в Польшу уголь из оккупированного Донбасса.