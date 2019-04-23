Туск поговорил с Зеленским и Порошенко
Президент Европейского совета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Дональд Туск заверил Владимира Зеленского в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину.
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Сообщение Туск написал на украинском языке в Twitter.
Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле,
– добавил Дональд Туск.
К слову, очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля.
Президент Европейского совета также поговорил по телефону с Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества". "Конкурентные, свободные и честные президентские выборы с мирной передачей (власти) являются лучшим доказательством прогресса и демократии Украины", – отметил Туск.
ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.
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