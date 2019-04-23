Туск поговорил с Зеленским и Порошенко

Президент Европейского совета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Дональд Туск заверил Владимира Зеленского в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину.

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Сообщение Туск написал на украинском языке в Twitter.

Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле,

– добавил Дональд Туск.

К слову, очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля.

По-перше, хороший телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним Президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні. — Donald Tusk (@eucopresident) April 23, 2019

Президент Европейского совета также поговорил по телефону с Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества". "Конкурентные, свободные и честные президентские выборы с мирной передачей (власти) являются лучшим доказательством прогресса и демократии Украины", – отметил Туск.

Phone call with @poroshenko after 5 years of good cooperation. The competitive, free and fair presidential elections with a peaceful hand over is the best proof of Ukraine's progress and democracy. — Donald Tusk (@eucopresident) April 23, 2019

ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

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