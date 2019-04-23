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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Туск поговорил с Зеленским и Порошенко

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      Туск поговорил с Зеленским и Порошенко
      Туск поговорил с Зеленским и Порошенко / Фото из открытых источников

      Президент Европейского совета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

      Дональд Туск заверил Владимира Зеленского в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину.

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      Сообщение Туск написал на украинском языке в Twitter.

      Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле,
      – добавил Дональд Туск.

      К слову, очередной саммит Украина-Евросоюз состоится 8 июля.

      Президент Европейского совета также поговорил по телефону с Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества". "Конкурентные, свободные и честные президентские выборы с мирной передачей (власти) являются лучшим доказательством прогресса и демократии Украины", – отметил Туск.

      ЦИК подсчитала 100% голосов во втором туре президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%.

      президентські вибори порошенко зеленський результати голосуванняПоддержка кандидатов по областям: инфографика

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Евросоюз Дональд Туск
      Источник: 24 канал
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