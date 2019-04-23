Туск поговорив із Зеленським та Порошенком

Президент Європейської ради Дональд Туск провів телефонну розмову з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Дональд Туск запевнив Володимира Зеленського у тому, що ЄС незмінно підтримує Україну.

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Повідомлення Туск написав українською мовою у Twitter.

Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні,

– додав Дональд Туск.

До слова, черговий саміт Україна-Євросоюз відбудеться 8 липня.

По-перше, хороший телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним Президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні. — Donald Tusk (@eucopresident) April 23, 2019

Президент Європейської ради також поговорив по телефону з Петром Порошенком "після 5 років доброї співпраці". "Конкурентні, вільні та чесні президентські вибори з мирною передачею (влади) є найкращим доказом прогресу та демократії України", – зазначив Туск.

Phone call with @poroshenko after 5 years of good cooperation. The competitive, free and fair presidential elections with a peaceful hand over is the best proof of Ukraine's progress and democracy. — Donald Tusk (@eucopresident) April 23, 2019

ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.



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