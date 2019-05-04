01:44
4 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни заробляють за кордоном. Кадиров взявся за старе
      Вєсті Кремля
      20:55, 3 травня
      Вєсті.UA: Батл між Зеленським та Путіним. Гройсман розкрив свої карти
      Вєсті.UA
      19:56, 3 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Туск звинуватив партію в Польщі за постачання вугілля з окупованого Донбасу

      239 Читать новость на русском
      Дональд Туск
      Дональд Туск / evropaelire.org

      Президент Європейської ради Дональд Туск, звертаючись до натовпу перед будівлею Варшавського університету, дорікнув керівній партії "Право і справедливість" за постачання вугілля з окупованого Донбасу.

      Важливо, що імпортером вугілля є не польський уряд, а й приватні компанії. Про це повідомило видання Money.pl.

      Читайте також: Туск поговорив із Зеленським та Порошенком

      При цьому він посилався на журналістське розслідування видання Dziennik Gazeta Prawna про процедуру імпорту до Польщі вугілля з Донбасу. За даними видання, з березня 2017 року по вересень 2018 року до Польщі поставили 304 тисячі тонн антрациту з Донбасу. Крім того, до Польщі потрапляє вугілля, яке видобувається в Росії.

      Дональд Туск
      Дональд Туск

      Це незвично дивна форма патріотизму – привозити російське вугілля з окупованого Донбасу, фінансувати імперські ідеї Путіна, надаючи йому 3,5 млрд злотих у рік за цю сировину. Щоб він міг загрожувати нашим найближчим сусідам, а також труїти цим вугіллям польських дітей,
      – заявив Дональд Туск.

      Повідомляється, що в уряді стежать за імпортом вугілля, однак не знають, чи потрапляє до Польщі вугілля з окупованого Донбасу.

      blog_ava
      Порошенко звільнив керівника своєї охорони
      3 травня
      2369
      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Туск Війна на Донбасі Новини Польщі Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      3 травня , 22:02 Головні новини 3 травня: Команда Зеленського у Брюсселі та пограбування Пинзеника
      1186
      Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      3 травня , 22:00 Війна закінчиться тоді, коли російські матері почнуть любити своїх синів, – військовий
      Повернись живим 712
      5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      3 травня , 21:00 5G раздора: ссора союзников из-за китайской сети
      Іван Яковина 494
      Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      3 травня , 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
      Уляна Корицька 569
      Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      3 травня , 19:01 Вгадайте країну за системою охорони здоров’я: тест
      687
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук