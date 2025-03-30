Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News Украина.

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Что известно о принудительном отбеливании кожи

По данным издания, 32-летняя Фатима с севера Нигерии, очень жалеет об использовании средств для отбеливания кожи на своих детях. Из-за давления семьи она использовала кремы для осветления кожи на всех шестерых своих детей, и теперь, когда появились последствия, она сталкивается с тяжелыми побочными эффектами.

Отмечается, что ее дети получили серьезные ожоги и шрамы, а одна из дочерей даже закрывает лицо, чтобы скрыть следы. Другой ребенок стал еще темнее после использования крема, а третья имеет белые шрамы на губах и коленях. Самый маленький ребенок страдает от долго незаживающих язв на коже.

Отбеливать кожу своих детей, покупая кремы в супермаркетах без рецепта врача, она решила из-за того, что ее мать всегда относилась лучше к детям ее сестры, которые имели более светлую кожу, и это ее глубоко обижало. И сначала результаты казались положительными, но впоследствии у детей начали возникать ожоги и шрамы.

По данным ВОЗ, отбеливание кожи является распространенной практикой в Нигерии, 77% женщин регулярно используют такие продукты. Эти кремы часто содержат вредные ингредиенты, такие как кортикостероиды, гидрохинон, ртуть и койевую кислоту, что серьезно вредит коже.

Благодаря отбеливанию кожи женщины пытаются создать своим детям "лучший" шанс в жизни, веря, что светлая кожа является признаком красоты и богатства. Эта практика, имеющая культурные корни, становится все более распространенной, чтобы защитить детей от возможной дискриминации.

Фатима признала, что ее дети подверглись не только физическим, но и социальным последствиям. Из-за отбеливания кожи они сталкивались с дискриминацией, а старшие дочери потеряли возможность найти мужчин из-за стереотипов, связанные с наркозависимостью из-за изменений.

Теперь женщина просит других родителей не повторять ее ошибок. Она надеется, что ее история станет предупреждением для других, чтобы избежать использования отбеливающих кремов, поскольку побочные эффекты могут быть очень серьезными, в частности шрамы, которые останутся навсегда.