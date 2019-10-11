"Отбирает урожай": Центральная Украина может остаться без хлеба из-за рейдера Вакулыка

Фермеры Кировоградской области уже сегодня могут остаться не только без урожая, но и без своих предприятий.

В области активно орудует рейдерская группа во главе с Ростиславом Вакулыком. Об этом сообщают "Надзвичайні новини", ICTV.

"Я думал это сон, я думал, это кино снимают, я не мог поверить, что вот так нагло приедут и заберут у меня все!" - рассказывает фермер Александр, который недавно обнаружил как вооруженная группа Ростислава Вакулыка собирает урожай с его поля.

С основателем агропредприятия Николаем Трибенко рейдеры поступили еще хуже: "Я якобы продал свою фирму в город Белиз, в Центральной Америке. В офис меня не пустили, забрали все компьютеры, документацию, а бухгалтерию всю выгнали"

Рейдеры во главе с Ростиславом Вакулыком работают по достаточно примитивности схеме: у них есть свои люди в госреестре недвижимости, которые просто переписывают чужие предприятия на нужных людей.

Предприятия переоформляются на юридические лица, где конечным бенефициаром выступает некий Черкун Николай Иванович,

– рассказывает юрист Валентина Тертичная.

Сам Николай Черкун является подельником Ростислава Вакулыка и на данный момент руководит предприятием ДКЗ (Долинский комбикормовый завод), который под руководством Черкуна, уже обманул фермеров на триста миллионов гривен.

"11 тысяч 280 тон продукции просто пропало на ДКЗ, чтобы вы понимали это три железных состава!" - рассказывает Валерий Новицкий, фермер, который дал предприятию ДКЗ товарный кредит, но деньги так и не получил.