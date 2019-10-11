"Відбирає урожай": Центральна Україна може залишитися без хліба через рейдера Вакулика

Фермери Кіровоградської області вже сьогодні можуть залишитися не тільки без врожаю, але і без своїх підприємств.

В області активно орудує рейдерська група на чолі з Ростиславом Вакуликом. Про це повідомляють "Надзвичайні новини", ICTV.

"Я думав це сон, я думав, це кіно знімають, я не міг повірити, що ось так нахабно приїдуть і заберуть у мене все", – розповідає фермер Олександр, який нещодавно виявив як збройна група Ростислава Вакулика збирає урожай з його поля.

З засновником агропідприємства Миколою Трібенком рейдери вчинили ще гірше: "Я нібито продав свою фірму в місто Беліз, в Центральній Америці. В офіс мене не пустили, забрали всі комп'ютери, документацію, а бухгалтерію всю вигнали".

Рейдери на чолі з Ростиславом Вакуликом працюють за досить примітивності схемою: у них є свої люди в держреєстрі нерухомості, які просто переписують чужі підприємства на потрібних людей.

Підприємства переоформляються на юридичні особи, де кінцевим бенефіціаром виступає якийсь Черкун Микола Іванович,

– розповідає юрист Валентина Тертична.

Сам Микола Черкун є подільником Ростислава Вакулика і на даний момент керує підприємством ДКЗ (Долинський комбікормовий завод), який під керівництвом Черкуна, вже обдурив фермерів на триста мільйонів гривень.

"11 тисяч 280 тонн продукції просто пропало на ДКЗ, щоб ви розуміли це три залізних склади!" – розповідає Валерій Новицький, фермер, який дав підприємству ДКЗ товарний кредит, але гроші так і не отримав.