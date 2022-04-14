Ну, вот как каждый из нас может на это влиять? Испугаться? Генерировать страх и неуверенность? Но я уже пугался.

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Выбор сделан

Ну, каждый из нас уже пугался. Ибо, ничего себе, не каждому поколению приходится проснуться от звуков ракетных и авиаударов, с которых началась полномасштабная война. И каждый сделал свой выбор. Вот, прямо во время своего испуга. И я сделал свой. Потому я здесь. Делаю все, что могу.

И я не разглядываю эти колонны. Ибо я не влияю ни на что в данном контексте.

Но я знаю, кто влияет. Я знаю людей, которые влияют. Я лично знаю их. С 2014 года. И за 8 лет они не дали мне никакого повода у них сомневаться.

Я уверен

Я уверен в Залужном. В Шаптале. В Микаце. В Мельнике. В Зубаниче. Я уверен в тех людях, которые с самого широкого верха, вплоть до узкого сектора, принимают решения и контролируют ситуацию. Они не слились 24 февраля. Так почему я должен у них сомневаться сейчас?

Я уверен в тех ребятах, которые смотрят на данные аэроразведки и спутников, но уже прикидывают, куда нужно выйти и какими зарядами отработать.

Их я тоже знаю. Мы были рядом все эти годы. Я знаю ребят, которые сейчас сидят в режиме красной батарейки, или едут по полям, чтобы отработать по этим колоннам.

И вместо того чтобы пугаться фотографий в сети, я считаю, что лучше делать полезное на практике. Ибо есть кому рассматривать, анализировать и принимать решения. И именно эти люди, не пугаясь, будут влиять на колонны. Будут влиять и влияют именно сейчас. И я вместе с вами помогаю им воздействовать более эффективно. И они это делают.

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