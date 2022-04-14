Конвейер фейков вместо оружия
Затем – якобы предотвращение вторжения Украины и НАТО в Россию и бактериологического террора голубями и летучими мышами. Спустя время заговорили о какой-то борьбе с гегемонией США. Чуть позже – о "спасении" древнего народа Донбасса. Теперь новая тема – ядерная угроза от Украины.
Советуем Путин решится на бомбардировку Воронежа или Москва еще раз сгорит
Империя зла нуждается в "пушечном мясе"
Однако при отсутствии какой-либо доказательной базы в это верят и этого достаточно. Российской аудитории в принципе уже давно не нужны доказательства, достаточно шок-контента, чтобы отвлечься от собственной деградации и погружения в моральное болото.
Россия плодит информационные угрозы для россиян, не только чтобы их отвлекать от пустого холодильника, объяснять смысл бойни в Украине и оправдывать сотни гробов в день, которые идут в Россию, но и для того, чтобы мобилизовать ресурс которого нет.
Ресурс для компенсации потерь российского оккупационного контингента, который поддерживает убийства в Украине, сидя на диване, но не готов бежать с военным билетом в ближайший военкомат, чтобы вступить в ряды "доблестных" войск Z.
Важное Наступление на Харьков: как действуют российские оккупанты вблизи Изюма и Купянска.
А потому оправдывание и устрашение – вот чем есть нынешняя риторика власти в России. Ведь устами пропаганды говорят проигравшие в начале своего блицкрига власти и утопающие в крови военных преступлений.
Вот только без 5 минут утопленникам не поможет уже ни одна ложь. Ведь будут судить их не в России. В России они будут догнивать.
Актуальное – жители российского Белгорода в панике начали рыть окопы: смотрите видео