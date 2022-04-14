Конвейер фейков вместо оружия

Затем – якобы предотвращение вторжения Украины и НАТО в Россию и бактериологического террора голубями и летучими мышами. Спустя время заговорили о какой-то борьбе с гегемонией США. Чуть позже – о "спасении" древнего народа Донбасса. Теперь новая тема – ядерная угроза от Украины.

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Тему с украинской ядерной угрозой российская пропаганда, сама всему миру постоянно угрожающая своим ядерным оружием, время от времени использовала для запугивания россиян. В принципе, концепция этой информационно-психологической спецоперации идентична концепции нарратива о биолаборатории – угроза России, без доказательств, фактажа, исключительно на основе конспирологических теорий.

Империя зла нуждается в "пушечном мясе"

Однако при отсутствии какой-либо доказательной базы в это верят и этого достаточно. Российской аудитории в принципе уже давно не нужны доказательства, достаточно шок-контента, чтобы отвлечься от собственной деградации и погружения в моральное болото.

Россия плодит информационные угрозы для россиян, не только чтобы их отвлекать от пустого холодильника, объяснять смысл бойни в Украине и оправдывать сотни гробов в день, которые идут в Россию, но и для того, чтобы мобилизовать ресурс которого нет.

Ресурс для компенсации потерь российского оккупационного контингента, который поддерживает убийства в Украине, сидя на диване, но не готов бежать с военным билетом в ближайший военкомат, чтобы вступить в ряды "доблестных" войск Z.

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А потому оправдывание и устрашение – вот чем есть нынешняя риторика власти в России. Ведь устами пропаганды говорят проигравшие в начале своего блицкрига власти и утопающие в крови военных преступлений.

Вот только без 5 минут утопленникам не поможет уже ни одна ложь. Ведь будут судить их не в России. В России они будут догнивать.

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