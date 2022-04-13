На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.

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Россияне стягивают технику

Кроме того, оккупанты перебрасывают на Восток Украины дополнительные силы и технику, а также пытаются улучшить собственную логистику. Однако, благодаря эффективным действиям ВСУ, значительного продвижения в Харьковской области у рашистов нет.

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии России. Украинским военным удалось нанести поражение российским военным и захватить бронетехнику.

На восточном направлении бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили две боевые машины пехоты. Трудные бои продолжаются вблизи поселка Барвенково и на Изюмском направлении.

Украинские воины дают отпор врагу / Фото пресс-службы ВСУ

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Хотел бы привлечь внимание разведобщества: по данным местных источников аналитического отдела ГИ "Права Справа", в городе Купянск проходят ремонтные работы вблизи разрушенного моста с целью улучшения логистики.

Российские войска не могут продвинуться

Кроме того, на аэродроме вблизи Купянска размещаются до 12 вертолетов Ка-52, которые обеспечивают огневую поддержку колонн россиян и наносят удары по позициям ВСУ.

Стоит отметить, что даже по сообщениям российской стороны, никакого реального продвижения в Харьковской области за последние несколько суток оккупанты не получили.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

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