Ни много, ни мало, а основного политического партнера (и протеже) Путина на украинском направлении.

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И тут возникают сразу несколько тем для рассуждения:

Виктор Медведчук – очень ценный кадр, поскольку владеет колоссальным объёмом информации о ресурсах влияния России в Украине. Ну и, возможно, о планах Путина (первоначальных). Медведчук может рассказать о внутриполитических договорняках, благодаря которым после 2014 года вылез, как черт из табакерки в ТОП украинской политики. Интересное совпадение – Медведчук "зашевелился" (что позволило его задержать) после слухов (или не совсем слухов) о домашнем аресте Владислава Суркова. А это уже проблемы на российском направлении – Путин явно зол.

Ведь расчет на эффективность сурковско-медведчуковской политической игры не оправдался – российские войска с цветами не встречают. А ресурсов было потрачено много. Есть повод задать вопрос "Где деньги?"

Медведчук мог знать о планах Путина по Украине / Фото Getty Images

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И, наконец, Медведчук как обменный фонд. Зеленский уже допустил возможность обмена. Для Путина "кинуть" проштрафившегося" кума будет вызовом. Ведь в таком случае многие его партнеры поймут, что их тоже готовы выбросить как отработанный материал. Вопрос во времени. Обменять и поплакать на похоронах после "внезапной кончины" тоже нехорошо – партнеры – не совсем идиоты.

Медведчуку страшно. В Украине будут задавать много вопросов и, возможно, посадят надолго. Но открытым остается вопрос действий его украинских партнеров, о которых может рассказать (и которые бояться огласки). В России вопросы тоже зададут. Но о другом. А потом... до этого дожить бы. И вот, гримаса судьбы, возможно, самым безопасным для него местом действительно будет изолятор СБУ.

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