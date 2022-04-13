Россия затрещит по швам

Очень реалистичный сценарий, когда регионы (России – 24 канал) будут пытаться выжить и будут проводить независимую экономическую политику, будут устанавливать отношения: Дальний Восток – с Японией, с Китаем.

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Процессы уже начались, я совсем не исключаю такой возможности, что Путин, его окружение будут устраивать карательные экспедиции. Там для них может возникнуть серьезная проблема – когда многие регионы начнут заявлять о независимости, просто де-факто начнут проводить независимую экономическую политику.

Горящий кремль станет реальностью

Здесь уже, как при опричнине: Гирей наступает на Москву, а опричники одного полка не могут собрать. Притом, что их было несколько десятков тысяч. Насиловать боярских дочерей и грабить боярские поместья – это с удовольствием. А защищать родину, погибать – это извините.

Москва однажды сгорела после такого нашествия. И связано это было с тем, что они не полководцы. Мы же это видим в Украине. Понимаете, грабить, терроризировать, насиловать – они могут, умеют, делают с удовольствием. Но какого-либо плана военного, стратегического нет.

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Вот МЧСник у них есть, Сергей Кужугетович Шойгу – мало похож на Жукова, на стратегически мыслящего полководца. Ограбить – да. Или когда нет сопротивления. А вот вести военные действия они не могут. Они – бандиты, террористы. Что с них спрашивать?

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