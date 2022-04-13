Росія затріщить по швах

Дуже реалістичний сценарій, коли регіони (Росії – 24 канал) намагатимуться вижити та намагатимуться проводити незалежну економічну політику, встановлюватимуть стосунки: Далекий Схід – з Японією, з Китаєм.

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Процеси вже почалися, я зовсім не відкидаю такої можливості, що Путін, його оточення влаштовуватимуть каральні експедиції. Там для них може виникнути серйозна проблема – тоді, коли багато регіонів почнуть заявляти про незалежність, просто де-факто почнуть проводити незалежну економічну політику.

Кремль, що палає, стане реальністю

Тут уже, як за опричнини: Гірей наступає на Москву, а опричники одного полку не можуть зібрати. Притому, що їх було кілька десятків тисяч. Ґвалтувати боярських доньок та грабувати боярські маєтки – це із задоволенням. А захищати батьківщину, гинути – це вибачте.

Москва одного разу згоріла після такої навали. І пов'язано це було з тим, що вони – не полководці. Ми ж бачимо це в Україні. Розумієте, грабувати, тероризувати, ґвалтувати – вони це можуть, вміють, роблять із задоволенням. Але якогось плану воєнного, стратегічного немає.

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Ось МНСник у них є, Сергій Кужугетович Шойгу – мало схожий на Жукова, на полководця, який стратегічно мислить. Пограбувати – так. Або коли немає опору. А ось вести воєнні дії вони не вміють. Вони – бандити, терористи. Що з них питати?

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