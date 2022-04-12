Ніхто й не чекав, що 49-річний австрійський канцлер зможе переконати 69-річного Путіна, який уже 22 роки панує над Росією. Таке завдання не ставилося. Але ставилися інші завдання, і вони вирішені.

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Путін в курсі

Путін не ховається ні в уральському, ні в алтайському бункері. Він приймав Негаммера у своїй звичайній резиденції у Ново-Огарьово у ближньому Підмосков'ї. Так що, прізвисько – "бункерний дід" – явна перетримка.

Путін чудово обізнаний про те, що відбувається у світі та в Україні внаслідок російської агресії. Він зовсім не перебуває у щасливому невіданні, огороджений послужливою камарільєю від неприємних новин. Слова канцлера, сказані віч-на-віч, Путін сприйняв без жодного здивування чи заперечення фактів. Навіть якщо Путін чогось і не знав, канцлер проінформував його про це, розповів про Бучу та Краматорськ.

Знаючи все, що відбувається, Путін не виправдовується, а спокійно приймає факти як вони є і має намір довести військову операцію до переможного кінця. Отже, він цілком відповідає за свої дії і сам керує військовою операцією. Це важлива інформація на тлі численних спекуляцій політологів. Тепер немає сумнівів, що Путін особисто відповідатиме за всі злочини, скоєні з його волі в Україні.

За злочини Росії доведеться відповісти

Канцлер пояснив Путіну, що всі військові злочини, скоєні в Україні, будуть розслідувані і всі злочинці зазнають покарання. Зрозуміло, що Путін – перший серед них. У цей момент Путін, як здається, здригнувся, і сказав канцлеру, що Європа до нього та до "спецоперації" ставиться упереджено. Але головне - він поінформований про відповідальність віч-на-віч.

Тепер канцлер Негаммер зможе повідомити своїх колег у ЄС та НАТО, що Путін зовсім не збожеволів, що він у ясному розумі та твердій пам'яті (австрійці відомі фахівці в психіатрії). І до того ж він чудово обізнаний про те, що відбувається. Тому Путін несе всю повноту відповідальності за те, що відбувається від його імені.

Він також повідомить, що Путін не бажає миру з Україною, а бажає ліквідації України як незалежної від нього держави. Отже, Захід має більше допомагати Україні у протистоянні російській агресії як санкціями, так і насамперед зброєю. Сьогоднішня заява Жозефа Борреля, можливо, вже є реакцією на інформацію, отриману від Карла Негаммера.

Ескалація триває

У самий день візиту двоє найближчих соратників Путіна заявили, один про можливість застосування в Україні тактичної ядерної зброї, а інший - про доцільність застосування в Маріуполі хімічних військ. Це, безумовно, спроба залякати Україну та Захід. І, мені здається (це тільки моє припущення) канцлер запевнив Путіна, що у разі порушення Росією підписаних нею конвенцій про незастосування зброї масової поразки, Захід у боргу не залишиться.

Колись Гітлер хотів застосувати хімічні бомби під час Битви за Англію, але США та Велика Британія (а США тоді ще були нейтральні) повідомили Гітлеру, що у такому разі вся Німеччина буде затоплена іпритом. І до останнього дня війни Гітлер так і не наважився застосувати бойові отруйні речовини.

Думаю, щось подібне конфіденційно повідомив під час свого "недружнього" візиту до Москви без фоток, усмішок та рукостискань, християнський демократ 49-річний австрійський канцлер Карл Негаммер, 69-річному офіцеру КДБ, російському тирану. Візит канцлера Негаммера, це, фактично, огляд дієздатності Путіна і вручення йому судової повістки від світової спільноти.

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